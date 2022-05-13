Спиртное разрешат продавать с 09:00 до 18:00.

В Одесской области с 14 мая разрешена продажа всех видов алкоголя.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что приказом начальника ОВА Максима Марченко с 14 мая в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00.

В то же время под строгим запретом остается реализация алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии, а также представителям воинских формирований и правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за войны была запрещена продажа алкогольных напитков. С 1 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко разрешил реализацию населению алкоголя с содержанием спирта до 30% с 09:00 до 15:00. Военным и правоохранителям была запрещена реализация любого алкоголя.

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