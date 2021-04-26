Николаев находится в "красной" зоне карантина, из-за чего транспорт в городе перевозит пассажиров в определенные часы.

В Николаеве маршрутчики и другие предприниматели устроили акцию протеста на центральной площади, выступая против транспортных ограничений из-за карантина.

Как пишут "Новости Н", протестующие после двухчасовой акции на улице ворвались в здание мэрии в поисках городского головы Александра Сенкевича. От него они требовали разрешения на полноценную работу.

Изначально Сенкевич назвал акцию бессмысленной, поскольку, по его словам, через четыре дня Госкомиссия по ТЭБ и ЧС будет принимать решение об ослаблении карантина, в том числе для транспорта. Диалога не получилось: активисты были настроены агрессивно, разговаривали на повышенных тонах. От мэра потребовали провести исполком и разрешить полноценную работу транспорта. В ходе дискуссии он пообещал, что исполком проведут сегодня. Протестующие после этого покинули здание мэрии.

В настоящее время в Николаеве, который находится в "красной" зоне карантина, общественный транспорт работает исключительно утром и вечером, перевозя пассажиров по спецпропускам.

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Автор: Юрий Годован