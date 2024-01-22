Планируется "реконструкция" рядом расположенного гостинично-офисного комплекса "Прага", которая приведет к негативным последствиям для памятника ЮНЕСКО.

В Министерстве культуры и информационной политики заявили об угрозе для памятника всемирного наследия ЮНЕСКО Софии Киевской не от войны, а от "застройщиков-реконструкторов".

Об этом говорится в сообщении МКИП в Telegram. Отмечается, что планируется "реконструкция" рядом расположенного гостинично-офисного комплекса "Прага", которая приведет к негативным последствиям для достопримечательности.

"Проведение реставрации нежилых зданий по улицам Владимирской, 36 и Золотоворотской, 11 в запланированном виде приведет к негативному влиянию на визуальное восприятие объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – компонента "Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения". Команда Министерства обжаловала судебные решения в апелляционном и кассационном порядке. Несмотря на выводы ЮНЕСКО и действующие запреты, строители продолжают воплощать свой проект", – говорится в сообщении.

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В МКИП информируют, что благодаря обращению правительства в Верховный суд удалось возобновить рассмотрение дела.

"Таким образом, попытка выиграть этот судебный процесс стала последней возможностью защитить культурное наследие мирового значения в рамках судебного дела", – подчеркнули в Минкульте.

Согласно сообщению, судебное заседание состоится 23 января в 14:00 в шестом апелляционном административном суде. МКИП призывает общественность и медиа присоединиться к защите Софии Киевской.

София Киевская - другие новости

Осенью 2023 года вокруг Софии Киевской разгорелся скандал – на реставрацию Софийского собора во время войны планировали выделить 80 млн грн.

Общая стоимость работ по тендеру составляет более 79 млн 203 тыс грн. Отмечалось, что источником финансирования работ являются государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд.

В то же время общественность такими расходами возмутилась – украинцы считают, что такие меры во время войны не ко времени. Союз ветеранов войны обращался в Госаудитслужбу по поводу неуместности финансирования таких работ во время войны.

В Софии Киевской прокомментировали скандальный тендер и сообщили, что состояние крыши, конструктивов и куполов Софийского собора в Киеве крайне неудовлетворительное и стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника.

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