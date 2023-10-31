Там также вспомнили о падении креста перед войной, что было воспринято как недобрый знак.

Существующее крайне неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов Софийского собора в Киеве стало не просто проблемой для музея, но и угрозой для сохранения целостности уникального памятника, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщается на странице Национального заповедника "София Киевская" в Facebook на фоне общественной огласки ситуации относительно результатов тендера на реставрацию кровли, конструктивных систем крыши и позолоты куполов памятника архитектуры ХІ в. Софийского собора в Киеве, который опубликовали 30 октября 2023 г. на сайте "Prozorro".

Там отмечают, что заповедник, на балансе которого находится Софийский собор, в последние годы неоднократно ставил вопрос перед Министерством культуры и информационной политики Украины о необходимости выполнения вышеупомянутых работ, но из-за нехватки финансирования ситуация только ухудшалась.

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"Это привело к тому, что 14 января 2022 г. около 23 часов во время резкого ухудшения погодных условий с порывами ветра по данным гидрометеослужбы до 23-25 м/с (83 км/ч) произошло падение креста с юго-восточного купола Софийского собора. На фоне накопления войск Российской Федерации на границах Украины падение креста с Софийского собора было воспринято общественностью как недобрый знак, предвещавший большую войну. Страшный день 24 февраля 2022 года Святая София встретила без одного креста", – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что благодаря меценатам крест удалось восстановить и вернуть на свое место. В то же время подчеркивается, что поскольку все кресты Софийского собора были установлены примерно в одно и то же время, то и их состояние вызывает большое беспокойство.

В сообщении сказано, что украинским государственным научно-исследовательским и проектным институтом "УкрНИИпроектреставрация" были проведены детальные конструкторские и научно-технологические исследования состояния конструктивных элементов всех куполов, крестов и кровли Софийского собора.

"По результатам исследований, техническое состояние конструктивной системы куполов и, особенно, центрального купола оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации, конструкции и обшивка крестов, их соединения с подхресным яблоком к макушке и фальцевые соединения находятся в остро аварийном состоянии, что может в любое время привести к разрушению как части куполов так и маковок, и крестов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предусмотрен комплекс мер по предупреждению возникновения подобных аварийных ситуаций, замены части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора. В заповеднике также добавили, что на сегодня за счет меценатских средств изготовлено 6 крестов и запланировано заключение соглашения на изготовление центрального креста – так же за счет меценатов.

16 октября 2023 года были начаты открытые торги по реставрации кровли, конструктивным системам и позолоте куполов Софийского собора за государственные средства, благотворительные средства, специальный фонд. В заповеднике сообщают, что выполнение работ по проекту рассчитано на 5 лет – до конца 2028 года. Сумма договора – 79 миллионов 203 тысячи гривень. В этом году на выполнение работ, заявленных в тендере, выделено из государственного бюджета 2 млн грн на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах.

"Другие работы, в том числе и золочение, будут выполняться после окончания военного положения", – резюмировали в заповеднике.

Тендер на золочение куполов Софийского собора

В украинском обществе возникло возмущение тем фактом, что на реставрацию Софийского собора во время войны выделят 80 млн грн. Тендер на реставрацию объявил национальный заповедник "София Киевская". Общая стоимость работ составляет более 79 млн 203 тыс грн. Источниками финансирования работ являются государственные и благотворительные средства, а также специальный фонд.

Украинцы же считают, что сейчас такие расходы не ко времени. Союз ветеранов войны обратился в Госаудитслужбу по поводу неуместности финансирования таких работ во время войны.

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