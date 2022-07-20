По предварительным подсчетам, во временно оккупированном городе остается около 60 тысяч жителей.

В Мелитополе оккупанты будут отбирать у жителей квартиры, которые были приобретены до 19 февраля этого года.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, ситуация на временно оккупированных территориях становится с каждым днем все сложнее. За последнюю неделю оккупанты совершают тотальный обход всех жилых домов и квартир и проводят перепись населения.

"Смотрят, кто живет в квартире и особо внимательно смотрят на то, когда оформлено право собственности, или договор купли-продажи. Все, что оформлено до 19 февраля, враг не признает. Говорит, что будет забирать эти квартиры и поселять в эти помещения каких-то своих жильцов из дальних регионов России", - акцентировал Федоров.

Кроме того, мэр Мелитополя отметил, что большое беспокойство вызывает гуманитарная катастрофа, которая сложилась во временно оккупированном регионе.

"Две недели уже нет природного газа. Отопление есть только электрическое, а горячая вода появляется только с помощью электроэнергии. Поэтому многие из жильцов заносят баллоны с природным газом в свои дома и квартиры. Понятно, что это опасно, потому что могут быть взрывы (баллонов с газом - УНИАН), как уже случалось и в Мелитополе, и на других временно оккупированных территориях", - пояснил Федоров.

Он добавил, что, по его мнению, враг не собирается оставаться зимой на временно оккупированных территориях, потому что в Мелитополе вообще не ведется подготовка к отопительному сезону.

По его словам, некоторые котельные полностью разрушены, и определенные районы уже точно останутся без отопления.

"Враг покинет наши территории, но я совсем не представляю как это сделать (обеспечить отопление - УНИАН) за месяц, неделю-две, когда у нас останется мало времени", – пояснил Федоров.

Мэр Мелитополя проинформировал, что, по предварительным подсчетам, во временно оккупированном Мелитополе остается около 60 тысяч гражданского населения.

Также Федоров отметил, что от предпринимателей, которые остались на временно оккупированных территориях, оккупанты требуют перерегистрироваться в оккупационной "налоговой".

"Они всех пугают, что кто с 1 августа не будет зарегистрирован в их псевдоналоговой, все предприятия и их бизнес будет отбираться. Мы же четко понимаем, что никакой такой "налоговой" не существует. Что все эти средства будут платиться не в бюджет России, а в какую-то кассу, которую придумали оккупанты, и все эти деньги будут разворовываться. У предпринимателей очень сложная ситуация - либо они регистрируются, либо их бизнес просто отбирают", - подчеркнул Федоров.

Он надеется, что уже в ближайшее время будет правовое разъяснение от правительства Украины, как действовать жителям и предпринимателям на временно оккупированной территории в тех сложных ситуациях, в которых они оказались.

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