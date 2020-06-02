В Крыму российские силовики проводят обыски в доме крымских татар
10:08, 02 июня 2020Общество
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Сотрудники Росгвардии и ОМОН обыскивают дом 65-летней крымской татарки Шейде Асановой.
На месте работают сотрудники Росгвардии и ОМОН \ Фото УНИАН
В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в доме крымских татар.
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Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, обыск проходит в селе Курское Белогорского района.
"Силовики приехали в районе 8 часов утра. На месте работают сотрудники Росгвардии и ОМОН", - сказано в сообщении.
По данным активистов, в доме проживает 65-летняя крымская татарка Шейде Асанова.
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