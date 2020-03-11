В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар

На данный момент известно о задержании в результате обысков троих крымчан.

В оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, задержаны трое крымчан.

Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, речь идёт по крайней мере о семи обысках в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

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На данный момент известно, что силовики обыскивают дома Сейдамета Мустафаева (стример "Крымской солидарности"), Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова (активист "Крымской солидарности"), Айдера Сулейманова, Шукри Сейтумерова и его сына Сейтумера Сейтумерова, а также дом его полного тески Сейтумера Сейтумерова (журналист, в 2018 году переехал в Киев).

Адвокаты в комментариях "Крымской солидарности" рассказывают, что их незаконно не допускают на обыски.

По данным активистов, в доме экс-активиста "Крымской солидарности" Сейтумера Сейтумерова обыск проходит без его участия, так как в 2018 году после обыска в его доме он покинул Крым и переехал в Киев. На момент обыска в доме была только его пожилая мать.

Обыск уже завершился в доме Сейдамета Мустаева, которого дома не было, вместо него силовики задержали его пожилого отца Энвера Мустафаева.

Также после обыска задержаны Рустем Сейтмеметов и Сейтумер Сейтумеров.

Как сообщал УНИАН, в списках на освобождение есть все незаконно заключенные на территории временно оккупированного Крыма и России украинцы, в том числе крымские татары.