В доме Эльдара Менсеитова провели обыск, а затем его задержали и вывезли.

В Крыму российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении крымского татарина Эльдара Менсеитова, который свидетельствовал со стороны защиты по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила в микроблоге Twitter.

"Очередной обыск и задержание в оккупированном Крыму. Сегодня ночью в поселке Молодежное обыскали дом бывшего члена Симферопольского Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менсеитова. Представители силовых структур российской оккупационной власти вывезли его в неизвестном направлении", - написала Джапарова.

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Согласно сообщению, 18 июня 2021 года Эльдар давал показания в "Армянскому городском суде" как свидетель защиты по делу против лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно. "Эти действия являются продолжением репрессий Flag of Russia оккупантом в Крыму как месть за деятельность "Крымской платформы", - добавила она.

Спарава оккупантов против Джемилева

13 апреля 2020 года в оккупированном Крыму российское следствие выдвинуло обвинение Джемилеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322, ст. 224, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ.

По версии российского следствия, Джемилев в сговоре с неустановленными лицами 3 мая 2014 года в пункте пропуска "Армянск" якобы незаконно пересек госграницу РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 224 УК РФ, касается событий, которые произошли в мае 2013 года - тогда его сын Хайсер по неосторожности из карабина убил человека. Карабин принадлежал Джемилеву. Следком РФ обвиняет его в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, что повлекло тяжкие последствия.

По словам адвоката, третье обвинение касается признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. По версии следствия, Джемилев в период с 1996 по 2013 годы в Украине незаконно приобрел 10 патронов к карабину, запрещенных в гражданском обороте РФ.

5 мая российское следствие выдвинуло Джемилеву обвинение в окончательной редакции.

9 июля судья подконтрольного России "Армянского городского суда" постановила взять Джемилева под стражу на два месяца с момента его задержания.

Автор: Виталий Саенко