Лидер крымских татар считает, что ООН оказалась несостоятельной и не будет способна предотвращать и прекратить агрессию, захват чужих территорий и международный бандитизм до тех пор, пока агрессор будет обладать правом вето в Совете безопасности ООН.

За семь с половиной лет оккупации России удалось выжить из Крыма около 30 тысяч крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев во время своего выступления на учредительном саммите международной "Крымской платформы" по деоккупации полуострова, который состоялся в Киеве.

"За прошедшие семь с половиной лет им (российским оккупационным властям – УНИАН) удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар. А завезли в Крым по разным оценкам от 6 тыс. до 1,5 млн российских граждан", - сказал Джемилев.

Он отметил, что с самого начала оккупационных действий была уверенность, что мировое сообщество, в первую очередь, ядерные страны - подписанты Будапештского меморандума будут принимать самые решительные меры для обуздания агрессора, но этого не произошло.

Читайте такжеВ МИД сообщили, сколько еще украинцев остается в Афганистане"Мы, конечно, благодарны мировому сообществу за принятие резолюций на Генеральной ассамблее ООН и международным организациям с требованием прекратить оккупацию Крыма, благодарны за те санкции, которые наложили на страну-агрессора. Но этого для освобождения Крыма от оккупации оказалось недостаточно", - подчеркнул он.

Джемилев отметил, что ООН оказалась несостоятельной и не будет способна предотвращать и прекращать агрессию, захват чужих территорий и международный бандитизм до тех пор, пока агрессор будет обладать правом вето в Совете безопасности – важнейшей структуре ООН.

"Россия открыто заявляет, что не будет выполнять резолюции и решения международных структур. А многие государственные деятели России и массовая российская пропаганда не устают повторять, что Россия - достаточно сильное государство, которое способно уничтожить весь мир, и поэтому никто не может навязать ей какое - то решение", - сказал он.

По словам политика, президент Франции Эмманюэль Макрон недавно сказал, что вторжение России в Украину стало следствием необоснованного коллективного доверия западных стран к России, и что сейчас важно четко определить "красные линии" для РФ.

"Для нас - это очень обнадеживающие слова, поскольку явно подразумевается, что западные страны, мировое сообщество будут принимать какие-то меры, чтобы помешать агрессивной политике России. И здесь для нас есть очень важный вопрос: где же эта "красная линия" проходит и сколько до нее осталось?"- подчеркнул Джемилев.

Он напомнил о действиях России в Приднестровье, Грузии, Сирии, кибератаках РФ с целью влияния на выборы в других странах, убийстве собственных граждан с другими взглядами с применением запрещенного в мире химического оружия и тому подобное.

"Разве это не свидетельствует, что Россия давно перешла все возможные линии?" - спросил лидер крымскотатарского народа.

Он рассказал, что у крымских татар есть поговорка: "Царство шакалов продолжается до тех пор, пока не проснутся и не поднимутся на ноги львы".

"Мы очень надеемся, что мировое сообщество скоро поднимется на ноги, чтобы на нашей земле воцарилось право, а не грубая сила", - сказал Джемилев.

Он поблагодарил всех участников саммита "Крымская платформа" за то, что они приехали на мероприятие, несмотря на давление России и пандемию коронавируса.

Саммит "Крымской платформы"

23 августа в Киеве открылся саммит "Крымской платформы". В нем принимают участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

Также в саммите принимают участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, три международные организации (НАТО, Совет Европы, ГУАМ) и Европейская комиссия.

Шарль Мишель уже заявил, что Евросоюз и в дальнейшем будет придерживаться политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Автор: Инна Андалицкая