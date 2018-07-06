"Происходили с ним страшные вещи": российские силовики пытали водителя супруги Джемилева (видео)

28 июня в Бахчисарае российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева и задержали его.

Ахтема Мустафаева, водителя супруги лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, пытали в управлении ФСБ России в Бахчисарае.

Об этом Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

По его словам, в день проведения обыска в доме Мустафаева 28 июня его самого там не было. Однако его нашли, посадили в машину и натянули мешок на голову.

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«В машине с мешком на голове его вывезли, как он потом понял, в отделение ФСБ России в Бахчисарае. Дальше с ним «работали», но это мы так выражаемся, на самом деле его били, пытали, там происходили с ним страшные вещи... Потом его вывезли в Симферополь. Дальше были угрозы: ты у нас потеряешься, с тобой что-то случится, с семьей, детьми и т.д. Все это ему пришлось пережить», – рассказал правозащитник.

Джеппаров также отметил, что Мустафаева отпустили без всякого статуса.

«У него нет статуса свидетеля, обвиняемого или подозреваемого. Его просто отпустили, предупреждая, что «мы с тобой еще часто будем видеться», – отметил правозащитник.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в Бахчисарае на территории оккупированного Крыма российские силовики провели обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а также задержали его.