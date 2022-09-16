Водоснабжение Кривого Рога после ракетных ударов РФ стабилизировано.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
"На гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировано", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Из-за удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города.
15 сентября Вилкул сообщил, что российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По его словам, на этот раз враг попал ракетой в промышленное предприятие, там есть "серьезные разрушения".
Во время новой воздушной тревоги уже около 17:00 в тот же день Вилкул сообщил, что российские оккупанты снова нанесли удары по территории в районе гидротехнических сооружений.