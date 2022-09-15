Враг ударил ракетами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Армия Российской Федерации вновь нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения.

15 сентября россияне около 13: 00 повторно ударили по Кривому Рогу крылатой ракетой.

Также для ликвидации последствий ракетного удара по гидросооружению в Кривом Роге на Днепропетровщине установлен очередной затвор.

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