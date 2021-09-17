Ровно год назад задержали первую представительницу правозащитного центра "Вясна" - Марфу Рабкову.

В Киеве состоялась акция солидарности с заключенными правозащитниками Беларуси под названием FreeViasna.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие провели украинские правозащитники и активисты на пешеходном мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни.

По словам организаторов, акция - это часть международной кампании солидарности с активистами белорусского правозащитного центра "Вясна", которых лишили свободы по политическим мотивам.

В частности, сегодня ровно год, как была задержана первая представительница "Вясны" - Марфа Рабкова.

В течение года десятки членов "Вясны" были задержаны в Минске и регионах, у них проходили обыски и допросы.

Семеро правозащитников до сих пор остаются за решеткой, кроме Рабковой, это Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Леонид Судаленко, Татьяна Ласица, Андрей Чепюк и Владимир Лабкович.

Сегодня правозащитники рассказали истории каждого из семерых незаконно заключенных и напомнили, что условия содержания для всех политических заключенных в Беларуси, в том числе и правозащитников, - невыносимы.

В частности, им намеренно создают ограничения в переписке и свиданиях, к ним не допускают адвокатов. Кроме того, заключенные сталкиваются с психологическим давлением.

Также известно, что многие из политзаключенных в Беларуси тяжело переболели COVID-19, однако им не оказывается надлежащая медицинская помощь.

Во время акции на мосту вывесили баннер с надписью "FreeViasna", который в течение месяца будет напоминать о проблеме политических репрессий и тотального несоблюдения прав человека, с которой сегодня сталкиваются белорусы.

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14 июля в Беларуси задержали руководителя Правозащитного центра "Вясна" Олеся Беляцкого и еще более десятка человек.

У правозащитников "Вясны" обыски проходили в рамках возбужденного в марте уголовного дела по статье об"организации и финансирования групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Также 14 июля сотрудники силовых структур пришли с обыском к экс-главе "Объединенной гражданской партии", члену команды бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светлане Тихановской Анатолию Лебедько.

До этого белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов изданий "Наша Нива"," Брестская газета","Виртуальный Брест".

В мае белорусская власти заблокировали независимый сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.

Все эти издания и центр "Вясна" активно освещали акции протеста, которые начались в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

12 августа стало известно о задержании бывшего кандидата в президенты Беларуси, сопредседатели объединения" Говори правду " Андрея Дмитриева.

26 августа суд в Беларуси приговорил к 1,5 годам тюрьмы учителя школы. Педагог впал в немилость власти, потому что показал видео, в котором критиковался режим Александра Лукашенко.

Генпрокуратура Беларуси 1 сентября сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки РФ, опубликовавшая критический твит о Лукашенко.

8 сентября стало известно, что в Беларуси судят 22-летнего рэпера Евгения Петрова за песню об Александре Лукашенко, которую власть назвала "оскорбительной".

Автор: Антонина Доломанжи