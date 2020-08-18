Общее число политзаключенных в Беларуси составляет около 200-300 человек - правозащитник
Общее количество политзаключенных в Беларуси составляет около 200-300 человек.
Об этом руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий сказал в спецефире телеканала « Настоящее время ».
Читайте такжеБелорусский дипломат ушел в отставку в знак протеста
"Общее количество политзаключенных - можно уже сейчас их так называть, - по приблизительным подсчетам, около 200-300 человек", - заявил Беляцкий.
Он добавил, что белорусы, которые сейчас считаются пропавшими без вести, скорее всего, проходят по уголовным делам.
"Мне кажется, это могут быть уголовные дела. В первую очередь, люди, задержанные по уголовным делам, которые еще не смогли подать о себе весть. Точное количество никто не знает. Это отдельная категория арестованных людей", - сказал он.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.
- С 17 августа в стране началась всеобщая забастовка.
- По данным правозащитной организации «Звено», при разгонах уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семь находятся в критическом состоянии в реанимации.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram