Общее число политзаключенных в Беларуси составляет около 200-300 человек - правозащитник

Он считает, что белорусы, которые сейчас считаются пропавшими без вести, скорее всего, проходят по уголовным делам.

Общее количество политзаключенных в Беларуси составляет около 200-300 человек.

Об этом руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий сказал в спецефире телеканала « Настоящее время ».

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"Общее количество политзаключенных - можно уже сейчас их так называть, - по приблизительным подсчетам, около 200-300 человек", - заявил Беляцкий.

Он добавил, что белорусы, которые сейчас считаются пропавшими без вести, скорее всего, проходят по уголовным делам.

"Мне кажется, это могут быть уголовные дела. В первую очередь, люди, задержанные по уголовным делам, которые еще не смогли подать о себе весть. Точное количество никто не знает. Это отдельная категория арестованных людей", - сказал он.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

С 17 августа в стране началась всеобщая забастовка.

По данным правозащитной организации «Звено», при разгонах уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семь находятся в критическом состоянии в реанимации.

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Автор: Виктория Токарева