Андрей Петровский не признал свою вину.

Суд в Беларуси приговорил к 1,5 годам тюрьмы учителя школы. Педагог впал в немилость власти, потому что показал видео, в котором критиковался режим Александра Лукашенко.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Дело относительно 46-летнего учителя истории Андрея Петровского открыли из-за сына местного чиновника. Он снял на мобильный телефон, как педагог показывает "экстремистское видео", после чего переслал видео в "семейный чат".

Мужчину уволили из школы. В обвинительном акте указано, что в ролике содержится ложная информация, позорящая Александра Лукашенко. Судья приговорила педагога к 1,5 годам колонии строгого режима. Учителя задержали прямо в зале суда сразу после оглашения приговора.

Читайте такжеБелорусский активист Валерий Слепухин: Не секрет, что под видом беженцев в Украине и других странах появляются сотрудники КГБВ свою очередь Петровский не признал свою вину.

Преследования в Беларуси

14 июля в Беларуси задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого и еще больше десятка человек.

У правозащитников "Вясны" обыски проходили в рамках возбужденного в марте уголовного дела по статье об "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Также 14 июля сотрудники силовых структур пришли с обыском к экс-главе "Объединенной гражданской партии", члену команды бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Анатолию Лебедько.

До этого белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов изданий "Наша Нива", Onliner, "Брестская газета", "Виртуальный Брест".

В мае белорусские власти заблокировали независимый сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.

Все эти издания и центр "Вясна" активно освещали акции протеста, которые начались в Белоруси после президентских выборов в августе 2020 года.

12 августа стало известно о задержании бывшего кандидата в президенты Беларуси, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева.

Автор: Анастасия Горбачева