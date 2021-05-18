Работники заявляют об обысках.

Заблокирован сайт одного из крупнейших белорусских независимых информационных ресурсов - TUT.BY.

Об этом рассказал коллектив редакции в сообщении на зеркале портала.

Ресурс недоступен у пользователей и из других стран, в том числе из Украины, даже при использовании VPN. Соучредитель TUT.BY Кирилл Волошин сообщает, что домен портала заблокирован.

Кроме того, по словам работников портала, к ним пришли с обысками. Помимо TUT.BY, Департамент финансовых расследований пришел и в другие проекты, связанные с порталом - hoster.by и av.by.

"Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by. Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР. В их квартирах обыски. Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены. ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛукашенко разрешил силовикам применять боевую технику против протестующихВ Комитете государственного контроля сообщают, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК - уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.

"Перестали выходить на связь журналисты и фотографы, которые приехали к офису TUT.BY - Артем Майоров ("Белорусы и рынок"), Дарья Бурякина (TUT.BY), Александр Чернухо (Onliner). При этом официальный представитель МВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса TUT.BY, в милиции нет", - также сообщает ресурс.

По словам сотрудника av.by, у них была планерка по онлайн-связи, и в какой-то момент он услышал шум и выкрики, чтобы все выключили телефоны. После этого связь пропала и участники онлайн-встречи, которые, предположительно, были в офисе, перестали выходить на связь. К этому моменту сотрудники av.by не знают, что происходит у них в офисе.

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Автор: Катерина Комолова