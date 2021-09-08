Силовики и судебные эксперты сочли трек музыканта "оскорбительным".

В Беларуси судят 22-летнего рэпера Евгения Петрова за песню об Александре Лукашенко, которую власти назвали "оскорбительной".

Об этом пишет портал "Гомельская весна".

Отмечается, что в августе 2020 года, в разгар массовых протестов в Беларуси, музыкант написал трек под названием "Лукашенко, уходи".

"Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров", – отметил рэпер.

Читайте такжеВ Беларуси вынесли жесткий приговор оппозиционерке Марии КолесниковойНесмотря на то, что силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной, он не считает таковым свое творчество. Обвинения при этом называет политическими.

Дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.

Тем временем за распространение песни другой белорус уже получил один год колонии.

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Автор: Катерина Шварц