В Беларуси судят 22-летнего рэпера Евгения Петрова за песню об Александре Лукашенко, которую власти назвали "оскорбительной".
Об этом пишет портал "Гомельская весна".
Отмечается, что в августе 2020 года, в разгар массовых протестов в Беларуси, музыкант написал трек под названием "Лукашенко, уходи".
"Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров", – отметил рэпер.
Читайте такжеВ Беларуси вынесли жесткий приговор оппозиционерке Марии КолесниковойНесмотря на то, что силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной, он не считает таковым свое творчество. Обвинения при этом называет политическими.
Дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.
Тем временем за распространение песни другой белорус уже получил один год колонии.
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