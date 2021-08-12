О причинах задержания не сообщается.

В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева.

Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода.

Дмитриева задержали 12 августа. Сейчас неизвестно, по какой причине он задержан и где находится.

Этот факт журналистам подтвердила его коллега Татьяна Короткевич, кандидат на президентских выборах 2015 года.

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Андрей Дмитриев - белорусский политический и общественный деятель. Набрал на президентских выборах 2020 года 1,21% голосов. После подал в ЦИК жалобу о непризнании выборов и выразил поддержку Светлане Тихановской.

Нарушения прав человека в Беларуси

14 июля в Беларуси задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Беляцкого и еще больше десятка человек.

У правозащитников "Вясны" обыски проходили в рамках возбужденного в марте уголовного дела по статье об "организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Также 14 июля сотрудники силовых структур пришли с обыском к экс-главе "Объединенной гражданской партии", члену команды бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской Анатолию Лебедько.

До этого белорусские правоохранительные органы провели обыски сразу у нескольких журналистов изданий "Наша Нива", Onliner, "Брестская газета", "Виртуальный Брест".

В мае белорусские власти заблокировала независимый сайт Tut.by. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by.

Все эти издания и центр "Вясна" активно освещали акции протеста, которые начались в Белоруси после президентских выборов в августе 2020 года.

Автор: Людмила Жерновская