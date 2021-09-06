У противницы Лукашенко была возможность сбежать из страны, но она порвала паспорт на границе.

Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам тюрьмы.

Об этом сообщила белорусская газета "Наша нива".

Ее признали виновной по трем уголовным статьям: сговор с целью захвата власти, призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности, и создание экстремистской группировки или ее руководства.

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Также был вынесен приговор и другому оппозиционеру — адвокату Максиму Знак. Его приговорили по тем же статьям к 14 годам лишения свободы.

Прокуратура при этом требовала по 14 лет для каждого.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пообещала, что оба осужденных выйдут на свободу значительно раньше.

"Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них сроки не должны пугать нас", - написала Тихановская в Telegram.

Стоит отметить, что Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года, а Знак — через два дня после нее.

Как сообщал УНИАН, сперва Колесникову хотели силовым методом выдворить из страны, однако она порвала свой паспорт на границе.

Автор: Станислав Кожемякин