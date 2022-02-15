Администрация школ разослала родителям инструкции на случай ЧП

Киевским школьникам провели инструктаж, куда бежать и что делать в случае чрезвычайных ситуаций. Родителям администрация школ также разослала инструкции на случай ЧП.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители рассказали детям, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации, и призвали не паниковать. На уроках школьникам показывали взрывоопасные предметы, которых необходимо остерегаться.

По словам детей, такие инструктажи добавляют им смелости и уверенности, ведь они знают, что делать в той или иной ситуации. В свою очередь в полиции отметили, что такие тренировки нужны, потому что они предают детям уверенности.

"Эти учения не про панику. Эти учения о том, как выжить в экстремальной ситуации. Школу могут и заминировать, а может произойти пожар – данный алгоритм подходит к различным экстремальным ситуациям", - отметил заместитель руководителя управления взрывотехнической службы полиции Киева Игорь Войцеховский.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в тревожный чемоданчик. Он понадобится даже тем, кто не верит во вторжение России. Ведь такая вещь будет полезна в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт.

Кроме того, журналисты составили подробную инструкцию для проверки учебного заведения вашего ребенка на случай чрезвычайной ситуации.

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