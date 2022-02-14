Одно из средств системы оповещения об опасности – сирены. Сейчас их периодически слышат в разных населенных пунктах.

Украинцам советуют обсудить в семье план действий на случай опасности в случае полномасштабного вторжения России. А журналисты тем временем составили подробную инструкцию для проверки учебного заведения вашего ребенка.

Где искать своих детей в случае опасности, родители должны спросить в детсаду и школе. Ведь не в каждом заведении есть укрытие или подвал, тогда придется бежать в ближайшие или в метро. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как готовятся в садиках и школах к вероятному вторжению РФ

Так, по информации журналистов, в некоторых детских садах и школах уже якобы готовятся к вероятной агрессии РФ и или озвучивают родителям список для закупки необходимого на случай чрезвычайной ситуации, или сами все закупают. Среди таких вещей в так называемом тревожном рюкзачке - одеяло, подписанное на каждого ученика, свечи, батарейки, сухпайки, вода, фонарик и индивидуальная аптечка.

В некоторых школах уже подумывают о тренировках детей на случай чрезвычайной ситуации - как действовать и куда бежать.

Сирены: как их проверяют в столице

Одно из средств системы оповещения об опасности – сирены. Сейчас их периодически слышат в разных населенных пунктах. Проверочный сигнал длится 2-3 секунды.

В Киеве журналистам отказались показывать систему оповещения, потому что это стратегический объект. Но заверили в ее исправности, ведь ее проверяют ежедневно.

План действий на случай вторжения России: что делать, если начнется война

Инструктор по физической безопасности Алексей Павлийчук советует каждой семье иметь план действий на случай полномасштабного вторжения РФ. В первую очередь нужно позаботиться о безопасности детей и подробно объяснить им маршрут к безопасному месту, можно распечатать Google-карту.

Кроме того, украинцам советуют договориться с родными заранее, где вы встречаетесь в случае чего, ведь может не быть ни связи, ни электричества.

"Если у вас есть определенный план, хоть какой-то, вы быстрее сориентируетесь в любой нестандартной ситуации. Поэтому выделите 15 минут на семейное совещание - прямо сегодня", - советуют журналисты.

Ранее УНИАН рассказывал, что положить в тревожный чемоданчик. Он понадобится даже тем, кто не верит во вторжение России. Ведь такая вещь будет полезна в любой чрезвычайной ситуации, такой как пожар, природная катастрофа или террористический акт.

Вас также могут заинтересовать новости: