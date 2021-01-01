Самолет с эвакуированными гражданами Украины приземлился в аэропорту "Борисполь".

В Украину вернулись две женщины и семеро детей, находившиеся в лагерях для беженцев на территории Сирии.

Читайте такжеЗеленский: хочу сказать в Донецке, что мир в Украине наступил, а на песке в Ялте написать, что "Крым - это Украина" (видео)Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

«В новогоднюю ночь завершилась многосложная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Девять человек, которые находились в лагерях для беженцев на территории северо-восточной Сирии, были возвращены на родину, о чем просили их родственники. Это две женщины и семеро детей», - говорится в сообщении.

Самолет с эвакуированными приземлился в Международном аэропорту «Борисполь».

В пресс-службе напомнили, что в июне 2019 года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Службы безопасности Украины. Специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации «Исламское государство».

«По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности», - говорится в сообщении.

В октябре того же года предложенный украинскими ведомствами план эвакуационных мероприятий был согласован главой государства, но из-за обострения военно-политической и безопасности ситуации на территории Сирии эвакуацию украинцев пришлось отложить.

Также, добавляют в пресс-службе, на возможность забрать украинцев негативно повлияла пандемия COVID-19. В связи с распространением коронавируса на территории Сирии и Ирака были введены значительные ограничения, в частности произошло закрытие границ и прекратилось авиасообщение.

«Вернуться к процессу эвакуации стало возможным лишь в конце 2020 года, когда стабилизировалась ситуация с безопасностью и эпидемическая ситуация в этих странах», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, освобожденные женщины и дети жили в лагерях Сирии в ужасных условиях.

Эвакуация украинцев из Сирии: другие подробности

Известно, что одна из освобожденных украинок – родом из Кременчуга, вторая – из Крыма.

Участие в освобождении украинок принимали в рамках специальной эвакуационной операции по поручению президента Украины отечественным спецслужбам, дипломатам МИД и другим правительственным структурам.

Спецоперация продлится в несколько этапов. Всего возвращения домой ожидают еще 57 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН