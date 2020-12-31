В Сирии освободили двух гражданок Украины и семерых их детей, которые содержались в лагерях для родственников боевиков террористической группы «Исламское государство».
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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на корреспондента Андрея Цаплиенко.
Отмечается, что в настоящее время женщин эвакуировали из Сирии. Всего у них семеро детей. То есть в Украину всего вернутся 9 человек.
Известно, что одна из освобожденных украинок – родом из Кременчуга, вторая – из Крыма.
Участие в освобождении украинок принимали в рамках специальной эвакуационной операции по поручению президента Украины отечественным спецслужбам, дипломатам МИД и другим правительственным структурам.
Спецоперация продлится в несколько этапов. Всего возвращения домой ожидают еще 57 человек.
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