Всего возвращения домой из Сирии ожидают еще 57 человек.

В Сирии освободили двух гражданок Украины и семерых их детей, которые содержались в лагерях для родственников боевиков террористической группы «Исламское государство».

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на корреспондента Андрея Цаплиенко.

Отмечается, что в настоящее время женщин эвакуировали из Сирии. Всего у них семеро детей. То есть в Украину всего вернутся 9 человек.

Известно, что одна из освобожденных украинок – родом из Кременчуга, вторая – из Крыма.

Участие в освобождении украинок принимали в рамках специальной эвакуационной операции по поручению президента Украины отечественным спецслужбам, дипломатам МИД и другим правительственным структурам.

Спецоперация продлится в несколько этапов. Всего возвращения домой ожидают еще 57 человек.

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Автор: Дмитрий Захаров