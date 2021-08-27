Отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины, отметили в Минэкономики.

Работодатели не имеют правовых оснований заставлять работников вакцинироваться от COVID-19 и привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ это делать.

Об этом говорится в разъяснении Министерства экономики Украины.

В нем, в частности, отмечается, что согласно украинскому законодательству, медицинская помощь физическому лицу после 14 лет предоставляется только с его согласия. При этом совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право отказаться от лечения.

К тому же, согласно Кодексу законов о труде Украины, любая дискриминация и ограничение прав работников, в том числе – в зависимости от состояния здоровья, не допускается. Отказ от вакцинации не является нарушением трудовой дисциплины, из-за чего работодатель может уволить работника.

"Отказ работника от вакцинации не может считаться нарушением трудовой дисциплины", – подчеркнули в министерстве.

Читайте такжеЛюди возмущены: в Одесской области чиновники прекратили принимать невакцинированных от коронавируса (документ)Также Минэкономики приводит тезисы из резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что вакцинация не является обязательной и что никто не может испытывать политического, социального или иного давления для прохождения вакцинации.

Кроме этого, в приказах Министерства здравоохранения Украины по борьбе с эпидемией COVID-19 и вакцинации установлено, что вакцинация в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп.

"Таким образом, учитывая вышеизложенное, не усматривается правовых оснований у работодателя принуждать работников вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19 и/или привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ вакцинироваться", – добавили в Минэкономики.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.

По состоянию на 26 августа одну дозу вакцины от COVID-19 получили 5 208 198 человек, а две – 3 427 847.

Авторы: Анна Нагорная, Екатерина Присяжнюк