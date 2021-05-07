В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
"На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться. При этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - рассказала Гинзбург.
Так, по требованиям дорожной карты Министерства здравоохранения, с 28 апреля начата массовая вакцинация лиц 65+.
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Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы прививки. Это:
- медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19;
- работники мобильных бригад по вакцинации;
- все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на коронавирусную болезнь COVID-19;
- работники экстренной медицинской помощи, включая водителей;
- медицинские работники первичного уровня оказания помощи;
- работники других учреждений здравоохранения, которые не оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19, независимо от подчинения;
- социальные работники и другие работники социальной сферы;
- работники системы общественного здоровья;
- люди в возрасте 80+;
- иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.
"Советую всем, кто входит в целевые группы, обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация. Этот совет касается и тех киевлян, родители которых старше 65 лет - позаботьтесь о них", - призвала директор департамента.
Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
- Сегодня, в пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.
- Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.
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