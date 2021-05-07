Киевлян, входящих в целевые группы, призвали обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация.

В Киеве создали электронную карту пунктов вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться. При этом необходимо помнить, кто именно сейчас имеет право вакцинироваться", - рассказала Гинзбург.

Так, по требованиям дорожной карты Министерства здравоохранения, с 28 апреля начата массовая вакцинация лиц 65+.

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Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы прививки. Это:

медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в учреждениях здравоохранения, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19;

работники мобильных бригад по вакцинации;

все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на коронавирусную болезнь COVID-19;

работники экстренной медицинской помощи, включая водителей;

медицинские работники первичного уровня оказания помощи;

работники других учреждений здравоохранения, которые не оказывают стационарную помощь больным коронавирусной болезнью COVID-19, независимо от подчинения;

социальные работники и другие работники социальной сферы;

работники системы общественного здоровья;

люди в возрасте 80+;

иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

"Советую всем, кто входит в целевые группы, обратиться по вопросам вакцинации к врачу, с которым подписана декларация. Этот совет касается и тех киевлян, родители которых старше 65 лет - позаботьтесь о них", - призвала директор департамента.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Сегодня, в пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

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Автор: Наталья Ничишина