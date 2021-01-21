"Поезд" из 25 салазок двинулся по сельским улицам / скриншот
Жители села Летава Хмельницкой областисоздали рекордный "поезд" из салазок.
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Об этом сообщает ХМ-Инсайд.
Как сообщается "поезд" собрали из 25 "вагончиков"и пристроили к автомобильному "локомотиву", затем состав осторожно двинулся по заснеженным сельским дорогам. Весело было всем пассажирам: и детям, и взрослым.
Местные уверяют, что такое количество салазок в одной цепочке еще не предел.
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