Жители одного из сел создали "поезд" из 25 салазок.

Жители села Летава Хмельницкой областисоздали рекордный "поезд" из салазок.

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Об этом сообщает ХМ-Инсайд.

Как сообщается "поезд" собрали из 25 "вагончиков"и пристроили к автомобильному "локомотиву", затем состав осторожно двинулся по заснеженным сельским дорогам. Весело было всем пассажирам: и детям, и взрослым.

Местные уверяют, что такое количество салазок в одной цепочке еще не предел.

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Автор: УНИАН