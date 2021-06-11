Они отделались ссадинами.

В Днепре на входе в подъезд обвалилась бетонная плита. В это время на скамейке сидели пенсионеры.

Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел на Гладкова. Двое пенсионеров сели на лавочку, после чего под ними частично рухнула конструкция.

Читайте такжеМэр Ривне извинился за свои слова про ромов и заговорил о равенствеИм повезло - они отделались незначительными ссадинами.

По словам жильцов, они неоднократно жаловались главе ОСББ на хлипкость конструкции, однако тот ничего не сделал.

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Автор: Людмила Жерновская