Пускать людей будут по паспортам с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

На Сумщине военным командованием введены временные ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной с Россией 20-километровой зоне. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной 20-километровой зоне Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск людей на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

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Бои в Курской области и ситуация на Сумщине

Как известно, ВСУ 6 августа начали наступательную операцию в Курской области. Украинская сторона в течение некоторого времени не подтверждала это на официальном уровне.

12 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль около 1000 квадратных километров территории РФ.

Российские власти заявили, что ВСУ контролируют уже 28 населенных пунктов Курской области. В то же время аналитики утверждают, что речь идет о более 40 населенных пунктах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал выбить украинские войска с территории РФ и после этого обеспечить надежное прикрытие российской границы.

Из-за этих событий Сумщина страдает от обстрелов с территории РФ, особенно часто враг применяет КАБы.

7 августа начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что из-за интенсивных вражеских обстрелов объявлена обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района.

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