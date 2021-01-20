Политик долго боролся с коронавирусом.

От коронавируса умер политик, один из основателей Народного Руха Украины и депутат Верховной Рады предыдущих созывов Владимир Черняк.

Читайте такжеВ Харькове умер украинский ученый ВенцельОб этом говорится в сообщении на его странице в соцсети. "Вчера перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук — Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после долговременной борьбы с ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда!", - отмечается в сообщении.

Кто такой Владимир Черняк

Владимир Черняк родился 26 октября 1941 года в Ровенской области. Украинский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор. Народный депутат СССР (1989-1991), народный депутат Украины III (1998-2002) и IV (2002-2006) созывов.

Один из основателей Народного Руха Украины (с 1999 года — член Украинского народного руха, впоследствии — Украинской народной партии).

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Автор: Ирина Погорелая