Тираж марки составит всего 1 миллион экземпляров.

Государственное предприятие "Укрпочта" выпустит коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

Как сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram, в этом году 31 годовщина независимости Украины станет напоминанием всему миру, как дорого стоит человеческая свобода.

"К этому событию "Укрпочта" выпустит блок-марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны). Сроки для подготовки были очень сжатые, поэтому тираж будет всего 1 млн экземпляров. Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от "Укрпочты", - написал Смелянский.

Он отметил, что детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.

Война в Украине и марки

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущенная марка "Русский военный корабль... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

"Укрпочта" с 28 июля ввела в обращение новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины".

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