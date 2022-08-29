Благодаря продажам марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

"Укрпочта" завтра выпускает первую благотворительную марку "Пес Патрон".

Об этом в Telegram сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку "Пес Патрон". Но, кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном, помогают сохранить жизни детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов — это первая официальная благотворительная марка страны", - отметил Смелянский.

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По его словам, благодаря продаже марки планируется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, чтобы быстро разминировать большие территории в Украине. Кроме того, остальные средства пойдут на поддержку приютов для животных.

Отмечается, что лист включает 8 марок с изображением жизни Патрона, изготовленные на самоклеящейся бумаге. Тираж - 1 млн экземпляров.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Укрпочта" выпустило коллекционную марку "Свободные, несокрушимые, непобедимые" по случаю Дня Независимости Украины.

Также в Украине создали новую почтовую марку в честь волонтеров из ИТ-сообщества, которые помогают стране во время войны против России.

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