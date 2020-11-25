Не всем понравилась украиноязычная речь в салоне трамвая.

В одесском трамвае произошел языковой конфликт: не всем людям понравилось, что одна из пассажиров говорит на украинском.

Соответствующее видео появилось в одесских Телеграм-каналах. Точная дата съемки неизвестна, однако видно, что это холодное время года и часть пассажиров находятся в салоне в масках.

Запись начинается непосредственно с самой перепалки, что стало поводом для нее - непонятно. Пожилая женщина спорит с другой пассажиркой, которая ей заявляет, что не хочет говорить на украинском.

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"Не хочешь, п*дло? Сдохнешь, с*ка такая! Сдохнешь до вечера!", - отвечает ей женщина.

После этого к ней подходит мужчина и начинает угрожать: "В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас. Прямо сейчас. Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти! Ты смотри, какая!".

Одна из пассажирок, которая находилась в салоне, вовсе заявила:

"Выбросить ее надо отсюда"

В ответ на угрозы женщина, которой устроили травлю, не отмалчивалась и активно отвечала, в том числе, используя ненормативную лексику. Сам спор заканчивается тем, что часть участников спора вышли на остановке "Ж/д вокзал".

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Автор: УНИАН