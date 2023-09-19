Временную защиту могут продлить до марта 2025 года.

Европейская комиссия предлагает продолжить временную защиту для беженцев из Украины с 4 марта 2024 года до 3 марта 2025 года. Это обеспечит стабильность и поддержку для более 4 миллионов человек, которые пользуются защитой во всем Евросоюзе.

"ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года по единогласному решению государств-членов, и она была автоматически продлена на один год. Комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и поэтому временная защита должна быть продолжена как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европейском Союзе", – говорится на сайте Еврокомиссии.

Теперь это предложение Еврокомиссии должен поддержать Европейский Совет.

Видео дня

Временная защита украинцев в Европе

Директива о временной защите обеспечивает защиту и доступ украинцев к правам в ЕС, включая право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную помощь, медицинскую и другую помощь. Это также помогает предотвратить огромное давление на национальные системы предоставления убежища и позволяет государствам-членам ЕС управлять прибытием людей упорядоченным и эффективным способом.

Эту директиву приняли 4 марта 2022 года сроком на 12 месяцев. После этого ее один раз уже продлевали – еще на год.

Вас также могут заинтересовать новости: