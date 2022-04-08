Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 14,7 млрд грн.

По состоянию на 8 апреля 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 72 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 14,7 млрд грн. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Остаток средств на счете Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн, около половины средств поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

Кроме того, Минсоцполитики, являющееся получателем и распорядителем этих средств, уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.

Война против Украины: