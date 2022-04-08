По состоянию на 8 апреля 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 72 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 14,7 млрд грн. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.
Остаток средств на счете Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 320,5 млн грн, около половины средств поступило из-за рубежа в иностранной валюте.
Кроме того, Минсоцполитики, являющееся получателем и распорядителем этих средств, уже перечислило с него более 76,5 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.
Помочь ВСУ можно перейдя по данной ссылке.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- На специальном счете, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 18 марта оставалось около 26 млн грн.
- По состоянию на 22 марта 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял почти 51 млн грн.
- По состоянию на 31 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составлял около 536 млн грн.