За минувшие сутки в Украине выявили 9 590 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9590 человек, зафиксировано 441 летальный случай, 20 062 пациента выздоровели. Госпитализировали с подозрением или диагнозом COVID-19 3 623 человек, а выписали из больниц — 5 363.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНАН: Украина уже прошла пик смертности от COVID-19

За сутки в Украине выздоровело рекордное количество людей за все время пандемии. Предыдущее наибольшее значение было установлено 23 апреля, тогда выздоровело 18 964.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас обнаружили 2 047 838 случаев COVID-19, из них 1 616 891 человек выздоровел и 43 391 — умер от осложнений.

За данным СНБО Украина находится на 16-м месте в мире по числу заболевших и на 18-м — по количеству смертей от коронавируса.

Вместе с тем по данным Worldometers Украина по количеству новых заражений находится на 12 месте в мире (7 915 больных), между Россией (8 053) и Испанией (7 665). Среди европейских стран Украина - на 5 месте по этому показателю.

14 821 человек в мире за сутки умер. За ежедневным количеством смертей Украина 8-я в мире и вторая в Европе.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории 27 апреля сделали 99 112 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 43 841, методом ИФА — 15 489. Также сделали 39 782 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели почти 9,3 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки против COVID-19 привили 19 590 человек. Всего 558 714 человек получили первую дозу препарата, а 9 завершили вакцинацию.

Больше всего прививок за сутки сделали:

г. Киев-1 876 прививок;

Днепропетровская область-1 894 прививки;

Львовская область-2 535 прививок;

Одесская область-1 967 прививок;

Полтавская область - 1 066 прививок;

Харьковская область-1065 прививок.

Прививка проводилась 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами прививки.

По состоянию на 27 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко