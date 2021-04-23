В Украине за минувшие сутки выявили 14 277 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 14 277 человек - из них 591 ребенок и 277 медработников. Зафиксировано 434 летальных случая, 18 964 пациента выздоровели. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попали 3 728 человек. Зато выписали еще 18 964 пациентов.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило отметку в миллион в конце декабря 2020 года почти через 10 месяцев с начала пандемии в стране. Показатель в два миллиона страна достигла за четыре месяца.

Также за сутки снова выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом, днем ранее этот показатель составил 18 831.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 млн 4 тысячи 630 случаев COVID-19, из них 1 млн 552 тысячи человек выздоровели и 41 700 — умерли от осложнений.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории 22 апреля сделали 740 95 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360. Также сделали 36 075 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9,1 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки против коронавируса в Украине вакцинировали 16 169 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране привили 508 046 граждан. 508 044 из них получили 1 дозу. Прививка проводилась 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами прививки.

Более тысячи прививок за сутки сделали в Днепропетровской (1453), Запорожской (1084) областях и г. Киеве (1679 прививок).

По состоянию на 22 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 граждан.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко