Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея".

Соответствующий указ №358/2021 от 13 августа опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, будет направлено национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины) общей численностью до двух человек для участия в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

Как сообщал УНИАН, 30 июля во время выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны было принято решение об участии Украины в еще одной миротворческой миссии, на этот раз - впервые под эгидой Европейского Союза. Украинские военные в ближайшее время поедут в Боснию и Герцеговину, где присоединятся к операции сил ЕС под названием "Алтея".

Как пояснили в Минобороны, участие в миротворческой операции от Украины примут два военнослужащих, которые будут проходить службу на должностях штаба операции "Алтея" в городе Сараево. В основном их работа будет заключаться в обеспечении прямой связи между всеми штабами и органами управления, действующими в районе проведения операции, осуществлении контроля за состоянием проведения операции и обеспечении сбора полной информации о текущей оперативной обстановке в районе проведения операции и планировании проведения будущих мероприятий, в частности учений, встреч, визитов и тому подобное.

Автор: Тамара Отовская