Партия призвала полицию как можно скорее найти и наказать молодчиков.

В партии "Слуга народа" отреагировали на инцидент с народным депутатом от фракции СН и олимпийским чемпионом Жаном Беленюком.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Как известно, днем 13 августа в центре Киеве неизвестные молодчики пытались спровоцировать конфликт с нардепом, выкрикивая расистские фразы.

В "Слуге народа" осудили "использование любой формы дискриминации и агрессии – по признаку расы или любому другому".

"Подчеркиваем, что патриотичность того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент-одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на различных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии", – отмечается в заявлении.

Читайте такжеПопытка нападения на Беленюка: полиция Киева начала проверкуПри этом в партии призвали украинцев "не поощрять использование грязных технологий в политике и осуждать их использование", а полицию – "в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности".

Попытка нападения на Жана Беленюка в Киеве: подробности

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что на него чуть не напали в центре Киева.

По его словам группа молодых людей пыталась его спровоцировать, выкрикивая оскорбительные фразы по типу: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

Автор: Катерина Шварц