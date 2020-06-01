Убийство Шеремета: в МВД заявили, что открыли для ознакомления материалы дела

В четверг, 28 мая, под МВД состоялась акция "Авакоff. Открой доказательства!", на которой адвокаты подозреваемых требовали от министра внутренних дел немедленно предоставить им материалы уголовного производства.

38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления стороне защиты.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте такжеУбийство Шеремета: полиция намеренно изменила маршрут подозреваемых, чтобы подогнать под версию следствия - СМИ"Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов - в отношении троих подозреваемых, более 200 - по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что чтобы установить исполнителей и организаторов, был проведен ряд следственных и розыскных действий. "В частности, обработано почти 20 тысяч часов видеозаписей (а это записи от пяти дней до двух месяцев фиксации), допрошено более 3 тысяч человек, обработано почти 44 тысячи абонентских номеров, 15 тысяч ІМЕІ и 400 мониторингов (при этом в каждом мониторинге - от 4 тысяч до 200 тысяч соединений абонентов). Кроме того, проведено в соответствии с решениями судов 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначено 106 комплексных экспертиз", - сообщили в полиции.

Правоохранители заявляют, что в результате в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в убийстве Шеремета и избрании меры пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Процессуальный руководитель в уголовном производстве выделил материалы досудебного расследования в отношении подозреваемых в отдельное производство. Следовательно, в соответствии со ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины, принято решение об открытии материалов стороне защиты.

"В настоящее время подготовлены копии всех материалов досудебного расследования подозреваемым и защитникам в уголовном производстве. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни как в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины по адресу: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания Главного управления Национальной полиции в городе Киеве по адресу: Киев, переулок Косогорный, 7", - добавили в МВД.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меру пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении машины Шеремета и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

25 мая Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Антоненко и оставил его под стражей еще на 60 суток.

26 мая этот же суд по ходатайству прокуроров изменил меру пресечения Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет, а также удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Кузьменко и оставил ее под стражей еще на 60 суток.

28 мая в МВД состоялась акция "Авакоff. Открой доказательства!", на которой адвокаты подозреваемых требовали от министра внутренних дел Арсена Авакова безотлагательно предоставить им материалы уголовного производства и обвиняли следствие в затягивании с предоставлением материалов защитникам потому, что "кроме сфальсифицированных результатов экспертиз, там больше ничего нет ", и сейчас следователи занимаются тем, что пытаются" скомпилировать материалы производства со старого подозрения фигурантам дела в новое".

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