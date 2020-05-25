Убийство Шеремета: суд изменил меру пресечения подозреваемой Дугарь, назначив залог

Соответствующее решение принял следственный судья Виталий Писанец, удовлетворив ходатайство прокурора.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестре Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тысяч 150 гривень с ношением электронного браслета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следственный судья Виталий Писанец.

"Ходатайство удовлетворить, изменить меру пресечения подозреваемой Дугарь... в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что соответственно составляет 168 тыс. 150 грн", - зачитал судья фрагмент из резулятивной части решения.

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На Дугарь также возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда; не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства или работы; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

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Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, из текста подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя из ряда личных побуждений, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

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Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок".

Кроме того, подозреваемым добавили еще две статьи относительно уничтожения машины Шеремета и хранение взрывчатки.

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