Под МВД зажгли файеры: от Авакова требуют раскрыть материалы дела Шеремета (фото)

Адвокаты утверждают, что, несмотря на завершение досудебного следствия, так и не получили материалы производства для ознакомления.

Под МВД состоялась акция ("Авакоff. Відкрий докази!") "Авакоff. Открой доказательства!", на которой адвокаты подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета требовали от министра внутренних дел Арсена Авакова безотлагательно предоставить им материалы уголовного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, чтобы заявить свою позицию, адвокаты музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, пришли под Министерство внутренних дел на улице Богомольца в Киеве.

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Как заявил журналистам адвокат Дугарь Николай Ореховский, в Национальной полиции отчитались о завершении досудебного следствия, и поэтому сторона обвинения обязана предоставить все без исключения материалы стороне защиты. Однако, несмотря на это, до сих пор защитники всех трех подозреваемых не получили от следователей материалы уголовного производства.

"Неделя прошла - материалы нам не открыли. Мы готовы в максимально короткие сроки ознакомиться с этими материалами. Мы не будем затягивать и готовы идти в суд, чтобы защитить своих клиентов", - сказал Ореховский.

По его словам, если в ближайшие дни защитники подозреваемых не получат материалы уголовного производства, они будут обращаться в суд, чтобы через суд истребовать материалы для ознакомления.

Также адвокат предположил, что Нацполиция затягивает с предоставлением материалов защитникам потому, что на самом деле, "кроме сфальсифицированных результатов экспертиз, там больше ничего нет", и сейчас следователи занимаются тем, что пытаются "скомпилировать материалы производства по старому подозрению фигурантам дела в новое".

В свою очередь адвокат Антоненко Дмитрий Круговой заявил, что следователи всячески саботируют свой долг предоставить материалы для ознакомления защитникам. В частности, ему предложили ознакомиться с материалами дела в его автомобиле, мотивируя это тем, что в изоляторе временного содержания, где находится Антоненко, нет специального помещения для ознакомления с материалами дела.

"В связи с тем, что в ИВС нет помещения для ознакомления, мне сказали: "Давай знакомиться на улице". Поскольку тогда шел дождь, то такое ознакомление проходило в багажнике моего автомобиля", - рассказал адвокат.

По словам Кругового, это не были материалы уголовного производства, а лишь его части, а целостно материалы не видел ни один из адвокатов.

Также защитники предполагают, что затягивание со стороны следствия с ознакомлением с материалами может быть связано с тем, что в Государственном бюро расследований по заявлению адвокатов подозреваемых открыто уголовное производство по фальсификации результатов экспертиз, и как только адвокаты получат материалы дела, то эти фальшивые экспертизы будут приобщены в качестве доказательств в расследовании ГБР.

Активисты во время акции зажгли фаеры.

Ранее в СМИ появилась информация, что следователи национальной полиции, которые расследуют убийство Павла Шеремета, изменили маршрут мужчины и женщины, которые подкладывали взрывчатку под авто журналиста, чтобы версия полиции выглядела убедительной.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: Антоненко, Кузьменко, Дугарь, а также супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие назвало организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "Сенс Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и т.п., теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок".

Кроме того, подозреваемых теперь обвиняют в уничтожении машины Шеремета и хранении взрывчатки - по еще двум статьям УК.

25 мая Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Антоненко и оставил его под стражей еще на 60 суток.

26 мая этот же суд по ходатайству прокуроров изменил меру пресечения Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. 150 грн с обязательством носить электронный браслет, а также удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Кузьменко и оставил ее под стражей еще на 60 суток.

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