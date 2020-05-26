Массовое убийство на Житомирщине: следователи назначили до двух сотен экспертиз (фото)

В ходе проведенного осмотра места расстрела изъяли шесть единиц огнестрельного оружия.

В производстве об убийстве семерых участников АТО на Житомирщине следователи полиции назначили до двух сотен экспертиз.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Читайте такжеПодозреваемого в расстреле на Житомирщине взяли под стражу без права внесения залогаОтмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, полицейские провели комплекс следственно-розыскных мероприятий.

«Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъято ряд следовой информации, что поможет воссоздать ход событий того вечера. Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор ставка. Тела еще двух мужчин, волонтера и нацгвардейца полицейские обнаружили на входе в другой дом, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в самых давних и хороших отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство длилось около 10 лет, и никаких конфликтов между ними ранее не возникало. Остальные трое мужчин находились на койках в одной из комнат дома и зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших», – говорится в сообщении.

В ходе проведенного осмотра изъято шесть единиц огнестрельного оружия – все зарегистрированы и принадлежали участникам событий. Подозреваемому – гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим – охотничьи карабины «Ремингтон», «Ругер», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также во время осмотра были обнаружены патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого три автомобиля: ВАЗ 2121 («Нива»), принадлежащий подозреваемому, и «Ниссан Наваро» и «Шкода Октавия», на которых приехали отдыхающие.

В полиции сообщили, что следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других. Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробные ранения с повреждением внутренних органов.

В настоящее время проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села относительно обстоятельств происшествия. Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они уже неоднократно бывали.

Ранее УНИАН сообщал, что Анатолий Захаренко, подозреваемый в убийстве семерых участников АТО возле ставка под Попельней Житомирской области, должен будет пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

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