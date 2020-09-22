Коронакризис существенно повлиял на переселенцев и их семьи.

Более трети переселенцев хватает средств только на пищевые продукты, 10% вынуждены экономить даже на этом.

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Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса внутренне перемещенных лиц были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам координатора по вопросам чрезвычайных ситуаций и стабилизации Представительства международной организации по миграции (МОМ) в Украине Марко Киментона, такие опросы МОМ проводит с марта 2016 года.

Он отметил, что данные исследования свидетельствуют о том, что коронакризис существенно повлиял на ВПЛ и их семьи.

"Если посмотреть на уровень занятости - здесь нет существенных изменений, но если посмотреть на средний доход, то мы видим, что он и в дальнейшем уменьшается именно из-за пандемии. Согласно данным исследования, четверть ВПЛ отмечают, что вынуждены были уйти в неоплачиваемые или частично оплачиваемые отпуска”, - сообщил он.

Как отметил менеджер программ Представительства МОМ в Украине Роман Лунин, по данным опроса, уровень удовлетворенности ВПЛ доступом к трудоустройству снизился почти на 10% - с 73% в сентябре 2019 года до 64% в марте 2020 года.

Всего среди переселенцев трудоустроены 56%, тогда как среди всего населения Украины - 67%.

Он уточнил, что резкое падение уровня занятости ВПО наблюдается на западе Украины и в Киеве - 17% и 16% соответственно.

По словам специалистки Национальной мониторинговой системы Представительства МОМ в Украине Ирины локтевой, на фоне осложнения ситуации на рынке труда финансовая ситуация среди ВПЛ также несколько ухудшилась.

Так, по результатам опроса, 10% ВПЛ ответили, что вынуждены экономить даже на питании, 35% опрошенных отметили, что средств им хватает только на питание, 41% - на питание и базовые потребности, 10% - хватает на базовые потребности, а также имеют определенные сбережения, 4% - не ответили на этот вопрос.

Кроме того, данные исследования свидетельствуют, что в апреле-июне 2020 года среднемесячный доход на одного члена домохозяйства переселенцев составил 3 тыс. 350 грн, что на 281 гривну меньше, чем в сентябре 2019 года, и на 624 грн ниже фактического прожиточного минимума.

“Количество респондентов, которые подтвердили, что им пришлось тратить и так ограниченные сбережения, выросло на треть - с 29% в сентябре 2019 до 40% в июне 2020 года”, - уточнила Локтева.

Представительство МОМ в Украине с марта по июнь повело два раунда регулярного опроса внутренне перемещенных лиц. Опрос проводился среди более 12 тысяч респондентов по телефону и методом личного интервью, в том числе и с ВПО, которые вернулись на неподконтрольные правительству территории.

Проблема переселенцев в Украине

После аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле того же года появилось большое количество беженцев из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на 5 августа количество зарегистрированных внутренних переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым составляло 1 млн 397 тыс. 304 человека.

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Автор: Антонина Доломанжи