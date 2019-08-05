В Украине за год количество зарегистрированных переселенцев сократилось почти на 120 тысяч

В сообщении не указывается, какое количество семей находится на учете.

Количество зарегистрированных внутренних переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым по состоянию на 5 августа составило 1 млн 397 тыс. 304 человека, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1397304 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - сказано в сообщении.

В сообщении не указывается, какое количество семей находится на учете и какая сумма предусмотренной государством денежной помощи была выплачена на данный момент этой категории лиц.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле того же года появилось большое количество беженцев из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По данным Минсоцполитики, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на 8 июля составляло 1 млн 386 тыс. 501 человек.

На начало 2019 года количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составляло 1 млн 512 тыс. 435 человек.