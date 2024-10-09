В ГБР заявляют, что военный скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

Задержан военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября 2024 года.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Фамилию не называют, но речь идет о Сергее Гнездилове. Он это сам подтвердил в социальных сетях.

В ДБР отмечают, что 23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в средствах массовой информации открыла уголовное производство по дезертирству военнослужащего.

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В 56 ОМБ назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

"Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВЛК к месту несения службы не вернулся, даже больше - в течение две недели фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания", - отмечают в ДБР.

В сообщении говорится, что демонстративное оставление воинской части в условиях военного времени является недопустимым.

"Есть не только аморальным по отношению к оставшимся на фронте собратьям, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, однозначно работающую на руку нашему врагу", - комментируют в ДБР действия Гнездилова.

Следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения (по ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде воли до 12 лет.

Гнездилов ушел в СЗЧ - главные новости

Ушедший добровольцем на войну военный 56-й ОМБр Сергей Гнездилов заявил, что в Украине должны быть установлены четкие сроки службы. При этом публично заявил, что самовольно покинул воинскую часть и уехал в Киев. После этого в 56-й ОМБр, где служит Гнездилов, заявили, что проведут служебное расследование.

После того, как военнослужащий Сергей Гнездилов публично заявил о своем самовольном уходе из части, многие военные назвали это предательством побратимов, остающихся в окопах. А другие возмутились не только поступком коллеги, но и тем, как медиа героизируют самоволку, хотя она является преступлением.

Лейтенант ВСУ Маси Наем отметил, что это нельзя толеровать, потому что есть много случаев, когда из-за СЗЧ одних – другие подразделения теряли своих собратьев.

По мнению заместителя командира 3 ОШБр и бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, это показательное СЗЧ будет иметь печальные последствия. Он отметил, что дисциплина – одна из основ любой армии, а подобные случаи очень сильно демотивируют бойцов и провоцируют делать то же самое.

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