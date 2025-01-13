По его словам, нужно одновременное принятие закона о предельном сроке службы и решение вопроса, кто заменит защитников, которые уже давно заслужили свое право на дембель.

Закон об "амнистии" за самовольное оставление части (СОЧ) военнослужащими "не сработал". Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, бывший командир роты в батальоне "Айдар".

Отвечая на вопрос о проблематике самовольного оставления части военнослужащими, мобилизации и демобилизации, он подчеркнул, что "критически необходимы два ключевых решения".

"Это как раз одновременное принятие закона о предельном сроке службы. Я бы не называл его законом о демобилизации - это закон о предельном сроке службы. О том, что ты должен отслужить именно определенное количество лет. И при этом еще и именно на "нуле" - день за три. И когда тебе выходит этот срок, ты получаешь право на демобилизацию", - сказал Дикий.

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В то же время он отметил, что "далеко на факт, что все им воспользуются", ведь "есть люди, которые готовы продолжать дальше, но уже на полугодовые или годовые контракты и главное - по собственной воле, а не быть как крепостные привязанными навсегда".

"Это одна часть. Но мы не можем принять эту часть без второй: невозможна демобилизация без домобилизации. Мы должны сначала решить вопрос, кто заменит этих наших защитников и защитниц, которые давно уже заслужили право на свой дембель, которые три года уже защищают нас с вами. Мы должны решить, кто, в каком порядке, придет им на замену", - подчеркнул экс-командир.

Так, подчеркнул он, нужен "очень жесткий закон именно о мобилизации, в частности о криминализации уклонения".

"И вот одновременное принятие этих двух вещей - предельный срок службы и криминализация уклонения - вот это будет решением проблемы. Далее есть еще куча дополнительных мер, которые надо сделать. Но без этих двух ключевых ничто дальше не взлетит", - сказал Дикий.

Почему не сработала "амнистия СОЧ"

Говоря о законе об "амнистии СОЧ", экс-командир отметил, что должен признать, что он "не сработал". "Вернулось около 10 тысяч человек. Это даже не каждый десятый... То есть на самом деле оно не сработало так, как в частности я надеялся", - отметил он.

По мнению Дикого, причина в том, что когда начиналась работа над законопроектом, то рассматривались преимущественно такие случаи СОЧ, как, например, когда военнослужащий ехал к беременной жене.

"А оказалось, что СОЧ 2024 года, - это совершенно другая история. СОЧ 2024 года - это уже преимущественно та мотивация, о которой публично заявил Гнездилов, когда шел в свое публичное СОЧ. О том, что, извините, но ребят просто вкурвило, что они воюют третий год, а никто не собирается их заменять", - сказал он.

И против такой мотивации СОЧ, добавил Дикий, "наш закон не сработал". "Вот против мотивации, что "а нас просто достало, а почему именно мы на всю жизнь теперь...". "Да, мы пошли и первыми вас закрыли. Ну, теперь замените нас. Ага, вы не собираетесь это делать, вы хотите, чтобы мы теперь до смерти воевали неизвестно сколько лет, а вы будете дальше жировать в тылу? А мы в таком случае плевали, мы тоже пойдем жировать в тылу". Вот против этой на самом деле абсолютно справедливой мотивации, вот против нее наш закон не сработал", - отметил он.

Поэтому, по мнению Дикого, "ошибка, что его просто взяли, автоматически продлили". "Это как раз напоминает слабость. Это как раз напоминает: "Ой, ну, мы ничего с этим не можем сделать, то давайте мы это легализуем". Нет", - сказал экс-командир.

По его мнению, этот закон нужно было продолжать только "в пакете" с вопросом о предельном сроке службы и "жестким мобилизационным законом". "И все же дать не только пряник, но уже в этот раз дать и кнут. Что вот вам последний срок вернуться, но кто уже и этим не воспользуется, - увеличить ответственность, чтобы это было уже действительно, извините, дофига лет", - сказал Дикий.

СОЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, 9 января Верховная Рада Украины продлила право на "быстрое возвращение" и фактически без последствий для тех, кто совершил СОЧ, в воинские части на службу уже с 1 января до 1 марта 2025 года.

Государственное бюро расследований сообщило, что после принятия соответствующего закона в украинскую армию вернулись более семи тысяч военнослужащих, которые впервые самовольно оставили части. Из них 4 тыс. 396 человек уже были официально восстановлены на военной службе, в отношении остальных происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что законодательство о самовольном оставлении части "выполнило свою миссию".

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