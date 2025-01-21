Удобным способом возвращения на службу после СЗЧ является приложение "Армия+", напоминают в Генштабе.

Около 60% тех, кто после самовольного оставления части (СЗЧ) изъявил желание служить дальше и подали рапорт в приложении "Армия+", сейчас в процессе возвращения или уже полностью восстановились на службе в новых частях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

При этом напоминают, что до 1 марта 2025 года военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, могут вернуться без уголовной ответственности.

"Удобным способом возвращения на службу после СЗЧ является приложение "Армия+". Рапорт создается за 5 минут, а каждый этап сопровождается оповещениями с подсказками и следующими шагами", - отмечают в Генштабе.

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Также сообщают, что к рапорту в "Армия+" можно сразу добавить рекомендательное письмо от части, где военный желает служить дальше.

"Так Военная служба правопорядка будет знать, что военный нужен в другом подразделении. Далее можно подать рапорт на смену места службы также в "Армия+"", - сказано в сообщении.

В Генштабе рассказали историю Андрея, который вернулся на службу из СВЧ и с помощью "Армия+" стал пилотом в Батальоне ударных беспилотных авиационных комплексов 38-й бригады морской пехоты.

Продление права на "быстрое возвращение" из СВЧ: что известно

Как сообщал УНИАН, парламент Украины 9 января проголосовал за закон, которым продлено право на "быстрое возвращение" из СВЧ - с 1 января до 1 марта 2025 года.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отметила, что если военный самовольно оставил часть до трех дней, то уголовное производство в отношении него не будут возбуждать. В таком случае военный возвращается на службу в свою воинскую часть. Если СВЧ более трех дней - это уголовная ответственность, достаточно строгая.

В то же время Сапьян объяснила, что когда военный в СВЧ обращается в ГБР и Военную службу правопорядка, начинается процедура его восстановления на службе, в частности выплаты льгот. В таком случае он выбирает продолжение службы в 17 доступных бригадах, а уголовное производство по СЗЧ закрывают.

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