Бизнесмен находится в СИЗО по решениям двух судов.

В среду, 19 июня, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу бизнесмена Игоря Коломойского на постановление Шевченковского районного суда города Киева от 24.05.2024 до 22.07.2024 с возможностью внесения залога в размере 1 968 200 000 гривень.

Об этом стало известно из заседания суда, трансляцию которого ведет ТСН.

Дело Коломойского о ПриватБанке - что нужно знать:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.

24 мая Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 22 июля с альтернативным определение залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тыс гривень.

30 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Шевченковского районного суда города Киева относительно удовлетворения ходатайства стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского с альтернативной определения залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тыс гривень.

Новое дело Коломойского на основе событий 21-летней давности

8 мая Игорю Коломойскому "сшили" новое дело и сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 21 год назад в Крыму. По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

9 мая суд поддержал сторону обвинения и избрал меру пресечения украинскому бизнесмену в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

30 мая Киевский апелляционный суд подтвердил действие постановления Печерского районного суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бизнесмена Игоря Коломойского сроком на 60 дней без определения размера залога - до 7 июля 2024 года.