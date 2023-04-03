После этого присутствующие исполнили гимн Украины.

В Хмельницком Свято-Покровском Кафедральном соборе провели первую молитву на украинском языке.

Соответствующее видео распространил в своем Telegram-канале городской голова Хмельницкого Александр Симчишин. "Первая молитва на украинском языке за Украину, за украинских воинов в соборе. Первая за десятки и десятки лет!" - подчеркнул он.

На обнародованном видео можно увидеть, как присутствующие поют гимн Украины.

Видео дня

Избиение военного в Хмельницком: что известно

Вчера в соцсетях появилось видео, как в одном из храмов УПЦ МП в священник и прихожане избили военного. Мужчина спросил, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в церковь Московского Патриархата.

В полиции сообщили, что военный первый начал конфликт и сбросил на пол Евангелие, поэтому его могут привлечь к ответственности. В то же время открыто дело и из-за избиения мужчины священником.

Когда об инциденте стало известно, местные жители пришли в храм. Люди скандировали "Позор", начались стычки.

Мэр города сообщил, что горсовет прекратит пользование УПЦ МП всеми земельными участками на их территории.

Впоследствии в СМИ появилась информация о перерегистрации Свято-Покровского Кафедрального собора УПЦ в подчинение ПЦУ.

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