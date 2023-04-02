Заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин призвал горожан "снизить градус напряжения".

Митинг собрался под Свято-Покровским Кафедральным собором УПЦ МП в Хмельницком, где попы избили украинского военного. Во время акции протеста произошли столкновения.

Местное издание vsim.ua сообщило, что около 18:00 жители Хмельницкого собрались возле собора на улице Владимирской. Участники акции кричали "Долой московского попа" и "Слава Украине!".

При этом на одном из обнародованных видео видно, что в толпе произошла стычка и потасовка. На месте работают правоохранители.

Видео дня

В свою очередь заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в Facebook сообщил, что правоохранители расследуют инцидент и уже вскоре предоставят правовую оценку действиям обеих сторон.

"Со своей стороны хочу напомнить, что мы живем в цивилизованной стране, где царит верховенство права. Мы не московиты и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций. Как и подобает цивилизованным людям, мы будем любые конфликты разрешать правовым и законным способом", - отметил он.

Тюрин призвал граждан "снизить градус напряжения" и предоставить возможность соответствующим службам разрешить конфликтную ситуацию правовым способом.

"Областная администрация и в дальнейшем будет продолжать держать контроль в этой ситуации", - подчеркнул замглавы ОВА.

Избиение военного попами УПЦ МП в Хмельницком - что известно

2 апреля в соцсетях распространилось видео, как в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священник и прихожне избили военного, который спросил о том, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали посещать церковь УПЦ МП.

Свидетели вызвали в храм полицию. Впоследствии в комментарии местным СМИ правоохранители заявили, что сейчас решается вопрос о привлечении военного к админответственности по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство), потому что он начал словесную перепалку и сбросил на пол Евангелия.

Также по факту избиения военнослужащего правоохранители открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

Впоследствии городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что ситуация с Киево-Печерской лаврой и избиение военного в Хмельницком должны стать "железобетонным" аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете УПЦ МП.

Он также отметил, что на внеочередной сессии горсовет прекратит пользование УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.

Вас также могут заинтересовать новости: